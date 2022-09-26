Абду Диалло о своем уходе из «ПСЖ»: «Я не собирался оставаться в команде, которой не был нужен»

В интервью изданию Carré сенегальский защитник Абду Диалло вспомнил о своем трансфере в немецкий «Лейпциг»:

«В это трансферное окно я сказал себе, что нахожусь в «ПСЖ» уже три года и за это время пережил несколько замечательных моментов. Был полуфинал Лиги чемпионов, был финал, два самых успешных сезона в истории клуба. Но некоторые моменты были слишком непростыми. Я говорю о тех временах, когда я мало играл, был травмирован и все в таком духе. И я чувствовал, что уже достиг чего-то, но я не собирался оставаться в команде, где, по большому счету, был не нужен. В то время, когда чемпионаты на паузе, нужно думать и о себе. Я хотел быть важным для проекта, значимым, иметь возможность внести свой вклад в достижения команды».

Этим летом Абду Диалло отправился в аренду в «Лейпциг». По информации Фабрицио Романо, у «быков» есть право выкупа 26-летнего сенегальца за 25 млн евро.

Диалло перешел из дортмундской «Боруссии» в «ПСЖ» в 2019 году. Адбу провел за парижский клуб 75 матчей во всех турнирах и отдал четыре голевые передачи.