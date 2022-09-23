«Он превращает нас в зверей»: вратарь сборной Аргентины объяснил, как Месси помог ему стать лучше

«Я знаю его [Месси] два или три года, и он очень скромный. Он всех удивляет. Он приходит сюда, смеется и веселится так же, как мы. Мы наслаждаемся им. Я приезжаю в сборную, и я расслаблен, словно в отпуске с друзьями. И он тоже так себя чувствует», — сказал Мартинес.

«А когда дело доходит до соревнований, он — зверь. Он помогает нам всем быть такими, как он.

Он требует такого уровня футбола, которого вы не все могут достичь, но он требует от вас максимума. Он помог мне стать лучше.

Как? Не знаю, но он побуждает меня быть лучшей версией себя, чтобы помогать ему побеждать", - добавил 30-летний футболист.