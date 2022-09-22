Месси принес «ПСЖ» космическую сумму денег: 60% проданных футболок клуба – с фамилией Лео

В 2021 году Лионель Месси расстался с «Барселоной» и перебрался в «ПСЖ».

Трансфер аргентинца окупился сполна. В 2022 году столичная команда вернула себе статус чемпиона Франции, в том сезоне Лео забил 11 голов и отдал 15 голевых передач во всех соревнованиях.

Но Месси полезен и за пределами футбольного поля. Издание El Economista сообщило, что контракт с семикратным обладателем «Золотого мяча» принес «ПСЖ» дополнительные 612 миллионов фунтов стерлингов!

За год, который Месси выступал на «Парк де Пренс», парижане увеличили свой поток доходов на 13% благодаря выгодным спонсорским сделкам с многочисленными известными брендами, включая Dior, PlayBetR и GOAT. Криптовалюта клуба удвоились, доход впервые в истории клуба превысил 300 миллионов евро.

В этом сезоне «ПСЖ» продал около миллиона футболок, причем 60% из них – с фамилией Лионеля.

Марк Армстронг, директора по маркетингу «ПСЖ», утверждает, что клуб мог продать еще больше футболок, но спрос превысил предложение! В интервью испанскому изданию Marca Армстронг сказал, что спрос вырос на 30–40% и клуб просто не может удовлетворить спрос на футболки Месси.

Соцсети парижан также стали активнее развиваться с приходом аргентинца. После заключения контракта с Лионелем на парижские социальные сети подписалось 15 миллионов аккаунтов, аудитория парижан в соцсетях на всех площадках впервые в истории преодолела рубеж в 150 миллионов фолловеров.

«Эффект Месси» в действии!