Данилу разбил телефон юного фаната, который устроил небольшую провокацию игроками «ПСЖ»

В соцсетях завирусилось видео, в котором юный поклонник «ПСЖ» настойчиво тычет телефоном в окна машин футболистов, покидающих тренировочную базу клуба.

Больше всего игрокам не понравилось, что парень подвергает себя опасности. Болельщик забирался на подножки машин, Данилу и Мендеш были практически в ярости.

Нуну настойчиво предупреждает фаната:

Витинья просит парня отойти туда, где стоят все болельщики. «Витинья хочет, чтобы я перестал тыкать телефоном в его стекло»:

Данилу пытается дотянуться до фаната. Видно, что защитника происходящее не радует:

«Данилу сломал телефон моего кореша»:

Доннарумма совершенно спокоен:

Детские шалости болельщика действительно могли закончиться плачевно. Пытаться запрыгнуть на едущую машину – дело опасное. Так что понять гневную реакцию некоторых игроков можно.