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Новости команд и возможный состав «ПСЖ» на матч против «Лиона»

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Тимоте Пембеле Тимоте Пембеле
Ренату Саншеш Ренату Саншеш
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Данилу Перейра Данилу Перейра
Норди Мукиеле Норди Мукиеле
Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
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В рамках восьмого тура Лиги 1 «ПСЖ» отправится в гости к «Лиону».

Париж на данный момент лидирует в чемпионате Франции, но команде Гальтье предстоит нелегкий выезд в Лион. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящий матч.

Новости команд

«ПСЖ»

Заявка команды Гальтье на игру:

Парижанам придется играть без Кимпембе, его отсутствие сильно меняет оборону команды Кристофа Гальтье. Тренер, вероятно, будет выбирать между Данилу и Мукиеле. На поле также не появятся Ренату Саншеш и Тимоте Пембеле. 

«Лион»

Петеру Босу предстоит найти новый подход к построению атаки, сделав ставку на систему с двумя нападающими. Вероятно, Ляказетт будет играть в паре с Дембеле. Матч со столичной командой пропустят Джером Боатенг и Юлиан Поллерсбек.

Возможный состав «ПСЖ»

А по вашему, какой состав выберет Гальтье? Делитесь предположениями в комментариях! 

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