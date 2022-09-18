Новости команд и возможный состав «ПСЖ» на матч против «Лиона»

В рамках восьмого тура Лиги 1 «ПСЖ» отправится в гости к «Лиону».

Париж на данный момент лидирует в чемпионате Франции, но команде Гальтье предстоит нелегкий выезд в Лион. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящий матч.

Новости команд

«ПСЖ»

Заявка команды Гальтье на игру:

Парижанам придется играть без Кимпембе, его отсутствие сильно меняет оборону команды Кристофа Гальтье. Тренер, вероятно, будет выбирать между Данилу и Мукиеле. На поле также не появятся Ренату Саншеш и Тимоте Пембеле.

«Лион»

Петеру Босу предстоит найти новый подход к построению атаки, сделав ставку на систему с двумя нападающими. Вероятно, Ляказетт будет играть в паре с Дембеле. Матч со столичной командой пропустят Джером Боатенг и Юлиан Поллерсбек.

Возможный состав «ПСЖ»

А по вашему, какой состав выберет Гальтье? Делитесь предположениями в комментариях!