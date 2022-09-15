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Месси – лучший, Маркиньос – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Маккаби»

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В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встречался с аутсайдером группы H – израильским «Маккаби».

Удивительно, но счет в матче открыли именно израильтяне. На 24-й минуте защита парижан упустила Шери, который после блестящего паса партнера сумел забить. В начале первого тайма игроки «Маккаби» выглядели чуть ярче, они нанесли по воротам больше ударов, чем парижане.

Но за «ПСЖ» играют футболисты мирового класса. На 37-й минуте Мбаппе и Месси разыграли классную комбинацию, в результате которой Лео расстрелял голкипера соперника.

Во второй половине встречи парижане окончательно взяли игру под контроль. На 83-й минуте снова сработала связка Месси и Мбаппе. После передачи Лео Килиан дальним ударом поразил нижний угол ворот «Маккаби». Последним гвоздем в крышке гроба игры «Маккаби» стал гол еще одной звезды атакующего трио «ПСЖ» – Неймар забил после навеса Верратти.

Главной загадкой матча стало участие Хакими в игре. В последние два выхода Ашрафа на поле в Израиле сопровождались свистом из-за того, что марокканец поддерживает Палестину в арабо-израильском конфликте. В матче с «Маккаби» Хакими вышел на 83-й минуте встречи, ожидаемо, местная публика встретила его свистом.

Но этот неприятный эпизод меркнет на фоне итогового результата – Париж побеждает со счетом 3:1 и набирает три очка.

Оценки игроков «ПСЖ» в матче против «Маккаби»

Футболисты основы

Футболисты замены

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