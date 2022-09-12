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«Он всегда готов помочь команде»: болельщики «ПСЖ» выбрали идеальную замену Кимпембе

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Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
Данилу Перейра Данилу Перейра
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Преснель Кимпембе получил травму бедра в концовке матча против «Бреста», восстановление француза займет минимум месяц. 

Kimpembe, un geste héroïque qui coûte cher

Болельщики «ПСЖ» считают, что лучшей заменой Кимпембе станет Данилу:

💭 «Замена очевидна. Данилу. Он всегда готов помочь команде. В трудные времена он выкладывается на максимум, а его универсальность — это серьезное преимущество». 

💭 «С Данилу «Париж» сможет играть по схеме 4-3-3!»

💭 «Что за вопрос? Конечно, Данилу! Битшиабу еще слишком неопытен, а Мукиеле пока играл только на фланге, к тому же не очень хорошо». 

💭 «Нет других вариантов, кроме Данилу. Клуб не смог подписать достойных центральных защитников». 

💭 «Данилу прекрасно смотрится на этой позиции! Он хорош в единоборствах, у него блестящий интеллект и он умеет выбрать самую выгодную позицию. Надеюсь, он получит игровое время».

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