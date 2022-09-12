«Он всегда готов помочь команде»: болельщики «ПСЖ» выбрали идеальную замену Кимпембе

Преснель Кимпембе получил травму бедра в концовке матча против «Бреста», восстановление француза займет минимум месяц.

Болельщики «ПСЖ» считают, что лучшей заменой Кимпембе станет Данилу:

💭 «Замена очевидна. Данилу. Он всегда готов помочь команде. В трудные времена он выкладывается на максимум, а его универсальность — это серьезное преимущество».

💭 «С Данилу «Париж» сможет играть по схеме 4-3-3!»

💭 «Что за вопрос? Конечно, Данилу! Битшиабу еще слишком неопытен, а Мукиеле пока играл только на фланге, к тому же не очень хорошо».

💭 «Нет других вариантов, кроме Данилу. Клуб не смог подписать достойных центральных защитников».

💭 «Данилу прекрасно смотрится на этой позиции! Он хорош в единоборствах, у него блестящий интеллект и он умеет выбрать самую выгодную позицию. Надеюсь, он получит игровое время».

Согласны с таким мнением фанатов? А что думаете вы?