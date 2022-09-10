Доннарумма рассказал, как ему удалось отразить пенальти в матче «ПСЖ» против «Бреста»

Доннарумма, возможно, не стал лучшим игроком парижан в матче против «Бреста», но звание главного героя встречи итальянский голкипер уж точно заслужил.

На 71-й минуте Джанлуиджи отразил удар Слимани с пенальти при счете 1:0 в пользу «ПСЖ». Доннарумма рассказал журналистам о своих впечатлениях после героического спасения ворот парижан:

«Матч был сложным, я очень рад за команду. Публика была просто невероятной, для нас это важно. Одиннадцатиметровый? Я просто сосредоточился на пенальтисте и тогда у меня появился шанс остановить его удар».

Простая тактика Джанлуиджи, которая подарила «ПСЖ» три очка в не самом легком матче.

Как вам игра голкипера парижан в последней встрече? Пишите, что думаете!