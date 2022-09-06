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Магический черпачок Неймара и гол в касание Мбаппе! Париж шедеврально стартовал в ЛЧ

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Леандро Паредес Леандро Паредес
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«ПСЖ» наилучшим образом начал свой поход за кубком Лиги чемпионов. Особенно радует связка Неймара и Мбаппе.

На 5-й минуте матча бразилец сделал блестящий навес на забегающего в штрафную Килиана. Мбаппе в касание забил, переиграв голкипера «Юве».

Взгляните:

Паредес и Рабьо ничего не смогли сделать с этим парнем:

Приятно видеть, что Мбаппе и Неймар наконец сработались и решили все свои конфликты.

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