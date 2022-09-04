Не только Месси и Мбаппе: еще один игрок, который был очень важен в матче с «Нантом»

Лео Месси и Килиан Мбаппе были главными авторами победы «ПСЖ» над «Нантом», первым автором двух результативных передач и вторым автором двух голов.

Но и роль Пабло Сарабии в этой победе не должна быть забыта. В частности, именно он вернул мяч на своей половине поля и начал контратаку, которая принелса первый гол Мбаппе.

Испанец не имеет большой статистики на своем счету, всего 24 касания мяча.

Но он вносит активность в прессинг и работает в обороне, что является важным элементом парижской игры, облегчающим работу двух других нападающих. Что говорят фаны?

💬 «Сарабия проделал неблагодарную работу. Если мы не зациклены на статистике, то я могу сказать, что у него отличная игра»

💬 «Вклад Сарабии в защиту переоценен? Парень уравновешивает команду! Он необходим в системе, когда нет Неймара!»