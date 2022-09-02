Итоги летнего трансферного окна «ПСЖ»: клуб разгрузил фонд заработной платы и избавился от ненужных игрок

Этим летом «ПСЖ» обошелся без слишком громких трансферов. Но все же не будем забывать о новом контракте Килиана Мбаппе и назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера. Парижане прилично усилились и отпустили очень много игроков, значительно разгрузив зарплатную ведомость.

Давайте вспомним все трансфера парижского клуба, которые произошли этим летом:

Ушли

Пришли

Важно также обратить внимание на зарплату футболистов.

Сперва взглянем на зарплаты игроков «ПСЖ» в прошлом сезоне:

А теперь посмотрим, сколько футболисты будут получать в этом сезоне:

Давайте поиграем в экономистов и попробуем понять, сколько «ПСЖ» удалось сэкономить на зарплатах.

Зарплаты ушедших игроков:

Арно Калимуэндо ― 400.000;

Тило Керер ― 4.920.000;

Идрисса Гуйе ― 6.000.000;

Юлиан Дракслер ― 4.320.000;

Абду Диалло ― 5.400.000;

Анхель Ди Мария ― 13.200.000;

Хави Симонс ― 600.000;

Гариссон Инносан ― 300.000;

Натан Битумазала ― 310.000;

Денис Франки ― 370.000;

Тиджани Шаброль ― 120.000;

Джорджиньо Вейналдум ― 12.730.000;

Леандро Паредес ― 9.000.000;

Андер Эррера ― 7.800.000;

Колен Дагба ― 590.000;

Левен Курзава ― 5.400.000;

Эрик Эбимбе ― 250.000;

Эдуар Мишю ― 820.000;

Итого: 68.773.760

Зарплаты новичков:

Фабиан Руис ― 9.090.000;

Ренату Саншеш ― 9.090.000;

Пабло Сарабия ― 5.400.000;

Рафинья ― 3.250.000;

Тимоте Пембеле ― 320.000;

Серхио Рико ― 2.050.000;

Тьерно Бальде ― 150.000;

Тедди Алло ― 390.000;

Кенни Нажера ― 40.000.

Итого: 28.880.900

Зарплаты некоторых новичков «ПСЖ» еще не известны, но уже очевидно, что парижане сумели немного разгрузить свой фонд заработной платы.