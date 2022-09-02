Итоги летнего трансферного окна «ПСЖ»: клуб разгрузил фонд заработной платы и избавился от ненужных игрок

Этим летом «ПСЖ» обошелся без слишком громких трансферов. Но все же не будем забывать о новом контракте Килиана Мбаппе и назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера. Парижане прилично усилились и отпустили очень много игроков, значительно разгрузив зарплатную ведомость.
Давайте вспомним все трансфера парижского клуба, которые произошли этим летом:
Ушли
Пришли
Важно также обратить внимание на зарплату футболистов.
Сперва взглянем на зарплаты игроков «ПСЖ» в прошлом сезоне:
А теперь посмотрим, сколько футболисты будут получать в этом сезоне:
Давайте поиграем в экономистов и попробуем понять, сколько «ПСЖ» удалось сэкономить на зарплатах.
Зарплаты ушедших игроков:
Арно Калимуэндо ― 400.000;
Тило Керер ― 4.920.000;
Идрисса Гуйе ― 6.000.000;
Юлиан Дракслер ― 4.320.000;
Абду Диалло ― 5.400.000;
Анхель Ди Мария ― 13.200.000;
Хави Симонс ― 600.000;
Гариссон Инносан ― 300.000;
Натан Битумазала ― 310.000;
Денис Франки ― 370.000;
Тиджани Шаброль ― 120.000;
Джорджиньо Вейналдум ― 12.730.000;
Леандро Паредес ― 9.000.000;
Андер Эррера ― 7.800.000;
Колен Дагба ― 590.000;
Левен Курзава ― 5.400.000;
Эрик Эбимбе ― 250.000;
Эдуар Мишю ― 820.000;
Итого: 68.773.760
Зарплаты новичков:
Фабиан Руис ― 9.090.000;
Ренату Саншеш ― 9.090.000;
Пабло Сарабия ― 5.400.000;
Рафинья ― 3.250.000;
Тимоте Пембеле ― 320.000;
Серхио Рико ― 2.050.000;
Тьерно Бальде ― 150.000;
Тедди Алло ― 390.000;
Кенни Нажера ― 40.000.
Итого: 28.880.900
Зарплаты некоторых новичков «ПСЖ» еще не известны, но уже очевидно, что парижане сумели немного разгрузить свой фонд заработной платы.
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