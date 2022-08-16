«Месси не дурак». Габриэль Батистута ждет от Лео успеха на Чемпионате мира

Бывший игрок сборной Аргентины Габриэль Батистута говорит о том, что большинство болельщиков ждет, что Лео Месси проведет блестящий Чемпионат мира в Катаре и возьмет на себя ответственность за сборную.

Лео привел Аргентину к серебру в 2014 году, а в этот раз должен взять золото.

В интервью La Nacion Батистута заявил, что семикратный обладатель Золотого Мяча будет сиять на Мундиале, если команда поддержит его.

«Если игроки сборной аргентины не смогли дать этого Месси раньше, то должны дать сейчас. Вы представляете, человек чувствует, когда от него одного ждут всего? А что если мы все объединимся? Это уже другое дело. Месси не дурак, когда ты играешь на таком уровне, то невозможно быть дураком».

«Пойдите и спросите его, он предпочел бы играть в «Барселоне» Гвардиолы, где он делил успех с великими футболистами, или играть одному и забивать все голы. Именно поэтому хочется видеть характер каждого игрока сборной Аргентины, мне все они нравятся. Месси хорошо сыграет на Чемпионате мира и не потому, что он может стать для него последним. Он хотел победить и в прошлый раз, но сейчас с ним хорошая команда».

Батистута назвал несколько фаворитов на победу в Чемпионате мира в Катаре:

«Их много. Испанцы и бельгийцы, а также англичане, немцы, не нужно забывать о французах. Никто не называет португальцев, но они себя покажут, как и сборная Аргентины, которая в невероятной форме».