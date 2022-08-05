Верратти движется к историческому рекорду в «ПСЖ»

Всего через несколько дней после 10-летней годовщины своего пребывания в «ПСЖ», Марко Верратти близок к историческому рекорду.

Матч с «Клермонтом», который состоится завтра, станет 380м для Верратти в футболке «ПСЖ», так он повторит результат Сильвена Армана и будет вторым по количеству сыгранных матчей в истории клуба, Верратти и Армана опережает только Жан-Марк Пилорж, который сыграл за «ПСЖ» 435 матчей.

Марко Верратти перешел в «ПСЖ» в 2012 году, провел 247 матчей в Лиге 1, 28 в Кубке Франции, 23 в Кубке Лиги, 9 в Суперкубке Франции и 72 в Лиге Чемпионов за Парижский клуб.

Кроме этого, Марко является самым титулованным футболистом в истории «ПСЖ» , он выиграл 29 трофеев с клубом: 8 кубков Лиги1, 6 Кубков Франции, шесть Кубков Лиги и 9 Суперкубков Франции.

Верратти повторит результат Сильвена Армана, с которым играл на протяжении своего первого сезона в клубе и выиграл Лигу 1. Футболисты вместе выходили на поле 14 раз, Арман заканчивал свою карьеру игрока «ПСЖ» после 9 сезонов в столице.

Марко Верратти по количеству выходов за парижский клуб будет опережать только Жан-Марк Пилорж, сыгравший 435 матчей в период с 1975 по 1989 год.

Итальянскому полузащитнику нужно будет сыграть 55 матчей, чтобы сравняться с Пилоржем в 2023 году. Маркиньос, сыгравший 364 матча — еще один претендент на рекорд, который когда-то казался недосягаемым…