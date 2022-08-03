Дани Алвес прокомментировал вероятность того, что Лео Месси побьет его мировой рекорд по трофеям

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес поддержал Лионеля Месси и пожелал ему обойти его мировой рекорд по количеству трофеев.

Месси присоединился к «ПСЖ» прошлым летом и подписал контракт на 2 года. 35-летний футболист забил в прошедшем матче с «Нантом» и помог «ПСЖ» выиграть Кубок Франции.

Второй трофей в Париже стал 41м в коллекции Лео, включая трофеи, завоеванные со сборной Аргентины. Месси нужно выиграть всего два трофея, чтобы побить рекорд Дани Алвеса.

TNT Sports Argentina опубликовало фото с подсчетом наград обоих футболистов, которое прокомментировал Дани Алвес:

«Не о чем беспокоиться. Это еще одна результативная передача, которую я на него делаю».

Дебютировав за «Барселону» в 2004 году, Лео Месси выиграл 35 трофеев с каталонцами: 10 кубков Ла Лиги, 8 Суперкубков Испании, 7 Кубков Короля, 4 кубка Лиги Чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 Клубных чемпионата мира.

В «ПСЖ» Лео пополнил свою коллекцию победой в Лиге 1 и Суперкубком Франции. С Аргентиной он выиграл Кубок Америки (2021), Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ–УЕФА (2022), Золотую Олимпийскую медаль (2008) и Молодежный чемпионат мира ФИФА (2005).

За свою блистательную карьеру семикратный обладатель Золотого Мяча забил 770 голов и отдал 332 ассиста в 975 матчах за Аргентину, «Барселону» и «ПСЖ». Кстати, Дани Алвес стал автором 43 результативных передач на Лео во время их совместного пребывания в «Барсе».