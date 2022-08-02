«Лафон мог сломать бедро»: фанаты в восторге от пенальти Неймара в Суперкубке

Неймар произвел фурор своим пенальти во время Суперкубка Франции, мастерски обманув голкипера «Нанта» Альбана Лафона.

Вратарь не знал, что делать после долгого разбега Неймара.

А бразилец очень легко покатил мяч мимо Лафона.

Это пенальти похоже на реванш, поскольку бразилец не реализовал свой прошлый пенальти против Лафона во время поражения ПСЖ от «Нанта» (1:3) в Лиге 1 в прошлом сезоне.

На этот раз болельщиков поразил пенальти Нея:

NeymarBall_: Пенальти от Неймара - самые долгие секунды в жизни, когда ты вратарь.

Bataringe 🇦🇴: Вы понимаете, что Лафон мог сломать бедро во время пенальти Неймара?! Он лучший пенальтист в мире.