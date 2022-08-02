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«Лафон мог сломать бедро»: фанаты в восторге от пенальти Неймара в Суперкубке

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Неймар произвел фурор своим пенальти во время Суперкубка Франции, мастерски обманув голкипера «Нанта» Альбана Лафона.

Вратарь не знал, что делать после долгого разбега Неймара.

А бразилец очень легко покатил мяч мимо Лафона. 

Это пенальти похоже на реванш, поскольку бразилец не реализовал свой прошлый пенальти против Лафона во время поражения ПСЖ от «Нанта» (1:3) в Лиге 1 в прошлом сезоне.

На этот раз болельщиков поразил пенальти Нея:

NeymarBall_: Пенальти от Неймара - самые долгие секунды в жизни, когда ты вратарь.

Bataringe 🇦🇴: Вы понимаете, что Лафон мог сломать бедро во время пенальти Неймара?! Он лучший пенальтист в мире.

Luca Demange: Лафон все еще был на ногах, но не подавал никаких признаков. Но Неймар быстро напомнил ему, что он лучший пенальтист. Столько легкости.

 

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