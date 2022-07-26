Каникулы мечты: 11-летнему болельщику повезло сыграть в футбол с Лео Месси

11-летний Маккензи О’Нил из Лондона играл сам с собой в футбол на пляже в заливе Джамби у северо-восточного побережья Антигуа. Он ежегодно с родителями отдыхает здесь, но этим летом ему особенно повезло.

«Месси был с семьей на пляже, а я сам с собой пинал мяч в нескольких метрах от их места отдыха», – рассказывал 11-летний любитель футбола изданию Ole.

«Отец Месси кинул мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними. Потом я 45 минут играл в футбол с Тьяго и Месси»

«Тьяго здорово играет для своего возраста, но играть с Месси было невероятно».

Маккензи не мог как следует пообщаться с Лео из-за языкового барьера, но супруга футболиста Антонелла Роккуццо смогла выступить в роли переводчика.

Маккензи повезло подружиться с сыном величайшего футболиста в мире и провести время с его семьей.

«Он посадил меня на плечи, а Тьяго был рядом, куда бы я ни шел. Играть с Лео в воде было очень весело. Он вел себя, как обычный папа. Я заметил, что ему нравится видеть, как его сын играет с другими детьми».

«Перед отъездом я играл с Тьяго и дал ему свой мяч, но он пробежал за мной по всему пляжу и настоял, чтобы я оставил его себе. Потом Месси и его жена тепло попрощались со мной. Я никогда их не забуду».

Можете себе представить, как счастливый ребенок будет рассказывать эту историю в школе?