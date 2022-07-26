Топ или флоп: кто провалился, а кто произвел фурор во время тура «ПСЖ» по Японии?

«ПСЖ» завершил свой тур по Японии, пора подводить итоги.

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Звездное трио «ПСЖ» показало, что игроки атаки набрали форму и готовы провести отличный сезон. Месси и Неймар были очень заметны в предсезонных матчах и демонстрировали реальное желание выкладываться ради команды. Мбаппе в очередной раз доказал, что на сегодняшний день он один из самых лучших игроков в мире.

Данилу Перейра

Данилу показал, что он настоящий воин, способный играть на нескольких позициях. Его универсальность станет важным фактором, когда клуб будет решать, стоит ли продлевать контракт с португальцем.

Витинья

22-летний португальский полузащитник прекрасно справился с шумихой вокруг себя после его переезда в Париж. Более того, он здорово играл вместе с Верратти. Кажется, португалец вполне может рассчитывать на попадание в стартовый состав команды Гальтье.

Арно Калимуэндо

В воздухе до сих пор витают слухи о том, что Арно не сыграет за «ПСЖ» в следующем сезоне. Однако во время предсезонки Калимуэндо был так хорош, что Гальтье заявил о своем желании оставить игрока в команде. Арно дважды забил и в целом классно показал себя в атаке.

Флоп

Мауро Икарди

Аргентинец – самый большой неудачник этого японского тура. Гальтье дал ему достаточно много игрового времени, но нападающий не показал ничего обнадеживающего. Его неутешительное выступление усложняет для «ПСЖ» задачу продать Икарди.

Тило Керер

Немецкий защитник не смог отличиться в трех японских матчах парижан. Керер не показал, что может быть надежной альтернативой в центре обороны.

Леандро Паредес

Отличная связка Верратти-Витинья показала недостатки Леандро Паредеса. У аргентинца было достаточно времени, чтобы интегрироваться в команду, однако Витинья, совсем недавно присоединившийся к парижанам, уже обошел Леандро.

Защита

В японском туре защита «ПСЖ» из трех человек пропустила три мяча. Ощущение, что между Маркиньосом, Кимпембе и Рамосом есть недопонимание.