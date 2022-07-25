«Он потерял свою магию». Бывший одноклубник критикует Неймара

Бывший игрок «ПСЖ», а ныне защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье считает, что Неймар уже не тот великий игрок, которым был раньше.

30-летний футболист играл вместе с бразильцем за «ПСЖ» на протяжении трех сезонов.

Неймар провел в Париже уже пять лет, забил 100 голов в 144 матчах. Однако, недавно появилась информация, что клуб ставит под сомнения его результаты.

В интервью изданию Kicker Менье убийственную оценку нынешним показателям бразильца.

«Должен признать, что был большим фанатом Неймара, когда он играл за «Барселону». Если бы мне было 10 лет, у меня в комнате висел бы его постер. Однако, в Париже он потерял свою магию, с моей точки зрения».

По сообщениям RMC Sport, будущее самого дорого футболиста в «ПСЖ» под вопросом. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи объявил, что ждет от игроков большей отдачи по сравнению с прошлым сезоном, отвечая на вопрос о Неймаре.