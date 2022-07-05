Восемь игроков, которые могут покинуть «ПСЖ» этим летом

Совсем скоро стартует новый сезон, надо сказать, что некоторые игроки «ПСЖ» могут покинуть команду до начала кампании. Вот несколько футболистов, чье будущее в Париже выглядит неопределенно:

Колен Дагба

Многое указывает на то, что игрок в следующем сезоне уедет в аренду в Монпелье.

Кейлор Навас

Несмотря на то, что костариканец объявил о своем желании остаться в Париже, интерес со стороны «Наполи» может изменить позицию вратаря.

Мауро Икарди

Аргентинец хочет остаться в клубе, но если Гальтье даст ему понять, что не будет рассчитывать на Мауро, он уйдет из клуба в поисках нового вызова. Икарди необходимо возобновить застопорившуюся карьеру.

Абду Диалло

Защитник хочет играть в Париже, чтобы быть в боевой готовности к чемпионату мира. Однако, кажется, в «ПСЖ» ему не удастся в полной мере проявить себя, поэтому Абду разумно поискать новую команду, скажем, в Англии или Германии.

Леандро Паредес

Игрок ясно дал понять, что не собирается покидать французскую столицу, однако «Ювентус» крайне настойчив в своем желании приобрести аргентинца, его трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.

Эрик Эбимбе

Футболист, скорее всего, покинет «ПСЖ» этим летом. Надо сказать, ему будет, куда отправиться. Эриком интересуется несколько клубов Бундеслиги, а также «Ницца».

Вейналдум

Голландец провел провальный первый сезон в «ПСЖ», однако у него хорошая репутация в АПЛ, ходят слухи о том, что Вейналдумом интересуется «Эвертон».

Юлиан Дракслер

«ПСЖ» хочет включить немца в переговоры о будущих подписаниях клуба. Дракслер ― классный футболист, перед ним готовы распахнуть двери многие команды.