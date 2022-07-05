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Восемь игроков, которые могут покинуть «ПСЖ» этим летом

ПСЖ ПСЖ
Колен Дагба Колен Дагба
Клубы
Мауро Икарди Мауро Икарди
Абду Диалло Абду Диалло
Эрик Эбимбе Эрик Эбимбе
Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер
Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
Кейлор Навас Кейлор Навас
Леандро Паредес Леандро Паредес
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Совсем скоро стартует новый сезон, надо сказать, что некоторые игроки «ПСЖ» могут покинуть команду до начала кампании. Вот несколько футболистов, чье будущее в Париже выглядит неопределенно:

Колен Дагба

Многое указывает на то, что игрок в следующем сезоне уедет в аренду в Монпелье.

Кейлор Навас

Навас может сменить «ПСЖ» на «Челси» этим летом

Несмотря на то, что костариканец объявил о своем желании остаться в Париже, интерес со стороны «Наполи» может изменить позицию вратаря.

Мауро Икарди

Аргентинец хочет остаться в клубе, но если Гальтье даст ему понять, что не будет рассчитывать на Мауро, он уйдет из клуба в поисках нового вызова. Икарди необходимо возобновить застопорившуюся карьеру.

Абду Диалло 

Защитник хочет играть в Париже, чтобы быть в боевой готовности к чемпионату мира. Однако, кажется, в «ПСЖ» ему не удастся в полной мере проявить себя, поэтому Абду разумно поискать новую команду, скажем, в Англии или Германии.

Леандро Паредес 

Леандро Паредес: как бывший футболист «Зенита» играет в «ПСЖ», критика в первый сезон, 47 миллионов за трансфер. Спорт-Экспресс

Игрок ясно дал понять, что не собирается покидать французскую столицу, однако «Ювентус» крайне настойчив в своем желании приобрести аргентинца, его трансфер должен быть оформлен в ближайшее время.

Эрик Эбимбе 

Футболист, скорее всего, покинет «ПСЖ» этим летом. Надо сказать, ему будет, куда отправиться. Эриком интересуется несколько клубов Бундеслиги, а также «Ницца».

Вейналдум 

Голландец провел провальный первый сезон в «ПСЖ», однако у него хорошая репутация в АПЛ, ходят слухи о том, что Вейналдумом интересуется «Эвертон».

Юлиан Дракслер 

«ПСЖ» хочет включить немца в переговоры о будущих подписаниях клуба. Дракслер ― классный футболист, перед ним готовы распахнуть двери многие команды. 

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