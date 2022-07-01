История парных тату Неймара и Габриэля Жезуса

У Неймара и Габриэля Жезуса есть парные татуировки, на которых изображен маленький мальчик, мечтающий стать профессиональным футболистом.

Начиная карьеру с самых низов, Неймар и Жезус сумели превратиться в ярчайших футболистов своего поколения, завоевав с Бразилией множество наград на самом высоком уровне.

Память о пути через тернии к звездам бразильцы навсегда запечатлели на своих телах. Неймар сделал тату первым, а затем Жезус, вдохновившись соотечественником, последовал его примеру.

Ней и Габриэл хвастались парными тату перед Олимпийскими играми в Рио, тогда Бразилия в финале сумела обыграть Германию по пенальти и завоевать долгожданное золото на родной земле.

У Неймара татуировка находится на левой голени, а у Жезуса – на предплечье. На тату изображен мальчик, держащий в руке футбольный мяч. Ребенок смотрит на бразильские фавелы и мечтает о блистательной карьере футболиста.

В интервью изданию The Players’ Tribune Жезус рассказал о татуировках подробнее:

«Наша победа на Олимпийских играх стала невероятным моментом для нас и для всей страны. Перед турниром Неймар сделал татуировку, я вдохновился этим и набил похожее тату. Рисунок так точно описывает наши пути. Это маленький ребенок, он стоит у подножия холма, глядя вверх на фавелы. Он просто держит футбольный мяч под мышкой и мечтает. Этот мальчик олицетворяет не только меня или Неймара, он изображает очень многих бразильцев. Теперь вы понимаете, что значило для нас выиграть золото».

Действительно трогательная история.