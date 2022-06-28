Тиаго Силва зовет Неймара в «Челси», раз «ПСЖ» намерен продать бразильца

Неймар завершил свой пятый сезон в «ПСЖ», а болельщики вовсю освистывали его после вылета команды из Лиги Чемпионов.

Испанская пресса уверяет, что французский клуб уже проинформировал отца футболиста, что в будущем сезоне Неймара не хотят видеть в Париже.

Потенциальным местом назначения Неймара называли «Барселону», но такой вариант маловероятен в связи с экономической ситуации клуба.

Тиаго Силва, игравший с Неймаром в «ПСЖ» под руководством нынешнего тренера «Челси» Томаса Тухеля, хочет видеть товарища на «Стемфорд Бридж».

Когда Силву спросили о ситуации Неймара на недавно прошедшем мероприятии Recife, он ответил:

«Ты должен перейти в «Челси». Если это случится, то к лучшему. Я ничего не знаю, но надеюсь, что это произойдет».

На прошлой неделе президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи намекнул на то, что у бразильца нет будущего в клубе.

«Мечты – это одно, а реальность – другое. Возможно, нам надо изменить наш слоган…мечтать по-крупному – это хорошо, но сегодня мы должны быть реалистами, мы не хотим больше роскоши и блеска – этому пришел конец».

Когда президента напрямую спросили о Неймаре, он ушел от ответа.

«Нельзя говорить об этом со СМИ. Кто-то придет, кто-то уйдет, но это частное дело. Мы хотим видеть в клубе молодых и талантливых игроков, с характером победителей, тех, кто готов умереть за нашу эмблему. Мы хотим, чтобы мы были сильны, как команда, а клуб был превыше всего».