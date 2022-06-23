У Месси пожизненный контракт с Adidas. Но в «ПСЖ» он рекламирует Nike, а в «Барселоне» даже играл в их бутсах. Как так?

Согласно последнему контракту Лионеля Месси с Adidas, он зарабатывает 25 миллионов фунтов стерлингов в год и вскоре может войти в спортивный клуб «миллиардеров», но все могло сложиться совсем иначе.

Первый контракт аргентинца по рекламе бутс был заключен именно с Nike в возрасте 14 лет – но уже в 2006 году конкуренты американского бренда Adidas предложили аргентинцу 400 000 фунтов стерлингов в год, что более чем вдвое превышало предложение Nike.

Хотя фанаты не могут представить Месси со знаменитой «соплей» на бутсах, это было в реальности, когда он впервые сыграл в составе «Барсы». На этой неделе вирусными стали фотографии, показывающие первые дни Месси на «Камп Ноу» в классических бутсах американского производителя модели «Total 90».

В 2017 году Месси предложили пожизненный контракт с Adidas – 2015 году спортивный производитель уже сделал его лицом марки, и он стал первым футболистом, выпустившим бренд бутс Adidas, названный в его честь.

Однако в этом году Месси принял участие в презентации последней формы Nike для «ПСЖ», но при этом свой контракт с Adidas нарушать отказался. Французский клуб снимался в рекламе последнего дизайна Nike x Jordan, – в съемках участвовали и другие звезды клуба Килиан Мбаппе и Серхио Рамос.

На фото ноги Лионеля Месси были скрыты картонкой с названием коллекции формы «Jordan Paris Saint-Germain Spring 22». Таким образом, Месси поучаствовал в рекламной компании Nike для нового клуба и сохранил свой пожизненный контракт с Adidas.