Бывший игрок «ПСЖ» Максвелл рассказал в интервью So Foot о парижском проекте и о том, что нужно улучшить:

«Сегодня начался новый цикл. Не вызывает сомнений, что уже сформирован менталитет победителей: клуб побеждает во Франции и признан на европейском уровне.

«Культуру, ДНК сложно создать. У команды было много тренеров, каждый со своей философией. Но я согласен со сторонниками: эта культура не должна забывать прошлое».

«ПСЖ» сделал не Катар. Будучи бразильцем, я восхищался несколькими соотечественниками, которые играли за клуб».

Многие фанаты надеются увидеть в клубе выпускников «ПСЖ», таких как Максвелл, чтобы привить культуру ПСЖ, помня об успехах клуба до прихода катарских владельцев.

В период с 2017 по 2019 год Максвелл был спортивным координатором в «ПСЖ», выступая связующим звеном между футболистами и руководством.