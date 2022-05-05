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Почему уход Диаби и Баккера из леверкузенского «Байера» представляет большой интерес для «ПСЖ»? Объясняем

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Есть много способов заработать на трансферах даже уже покинувших команду игроков. Речь о проценте перепродажи.

В этом контексте «ПСЖ» мог бы выиграть от ухода Муссы Диаби и Митчела Баккера из леверкузенского «Байера».

Француза связывают с «Арсеналом», и сумма трансфера может колебаться между 75 и 100 миллионами евро. «ПСЖ» договорился о 20% от полученного от перепродажи игрока, когда он покинул клуб в 2019 году, поэтому парижане могут получить от 12 до 17 миллионов евро.

Можно рассматривать трансфер вингера как отличную сделку, поскольку «ПСЖ» уже прикарманил 15 миллионов евро, когда он ушел в немецкий клуб.

 

Что касается голландца, «Ньюкасл» хотел бы приобрести его этим летом, и похоже, что «ПСЖ» действительно договорился о проценте от перепродажи игрока, когда он ушел в 2021 году.

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