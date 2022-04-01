Диалло и Верратти могут пропустить ближайший матч «ПСЖ»

«ПСЖ» возобновит борьбу в Лиге 1 в воскресенье, встретившись с «Лорьяном», команда постарается реабилитироваться после поражения от «Монако» со счетом 3:0.

Маурисио Почеттино должен обойтись без двух игроков сборной. Вернувшись после поражения Италии в отборочных матчах на Чемпионата мира раньше запланированного, Марко Верратти приступил к тренировкам, но, по данным Le Parisien, у него проблемы со здоровьем.

Абду Диалло получил травму в первом квалификационном матче на чемпионат мира. Ничего серьезного у сенегальца нет, но он наверняка не попадет в заявку на матч с «Лорьяном».

Остальные игроки команды, включая Серхио Рамоса, готова к игре в Лиге 1.