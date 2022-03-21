Кингсли Коман объясняет причину своего перехода из «ПСЖ» в «Ювентус»

«Мой переход в «Ювентус»? Нет, это было не из-за денег! Я думал, что заслуживаю больше игрового времени, которое я не мог получить в «ПСЖ», поэтому я принял решение уехать», -сказал Кингсли Коман об уходе из «ПСЖ».

Парижанин сводит счеты с тогдашними руководителями «ПСЖ», которые не дали ему шанса: «Когда я уходил, в руководстве клуба были уже не те люди. У меня только положительные воспоминания о «ПСЖ» и тренировочном центре».

«Мой профессиональный опыт в «ПСЖ» был не очень удачным, но этих людей больше нет в клубе».

Случай с Команом — прекрасная иллюстрация катастрофического управления молодыми игроками в «ПСЖ».