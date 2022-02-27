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Адиль Аушиш: «Килиан — лучший игрок в мире»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Адиль Аушиш Адиль Аушиш
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«Мы не должны этого скрывать, Килиан — лучший игрок в мире».

«Он снова доказывает это и в клубе, и в сборной», — с энтузиазмом сказал Адиль Аушиш о Килиане Мбаппе после победы «ПСЖ» над «Сент-Этьеном».

Полузащитник, тренировавшийся в «ПСЖ», восхищен бывшим товарищем по команде.

«Я очень рад за него, потому что он парень, который много работает и действительно не хочет получить все. И если он продолжит в том же духе, то станет еще сильнее, чем сегодня».

Аушиш не единственный, кто считает, что Килиан сегодня уже находится на вершине мировой футбольной иерархии после его первоклассных выступлений с начала сезона.

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