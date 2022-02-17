Вератти - первый игрок, купивший остров в метавселенной

Живите настоящим, всегда устремляя взгляд в будущее. Технологии выстреливают, как Мбаппе, и мы должны не отставать от них. Параллельный мир, идентичный нашему, созданный из виртуальной реальности, в котором вы представлены в трех измерениях через свой аватар. Это называется метавселенная, и, как и в реальном мире, все идет полным ходом. Да, там тоже есть футбол. За информацией обращайтесь к Марко Верратти, который благодаря Acta Fintech, компании, возглавляемой Джаном Лукой Командини и Фабиано Талиани, стал первым игроком в мире, купившим остров в метавселенной.

В интервью для calciomercato Верратти рассказывает о том, что побудило его заняться бизнесом в метавселенной и стать первым футболистом в мире, купившим остров в этой виртуальной реальности.

Вы первый в мире футболист, купивший остров в метавселенной, как это на вас повлияет?

«Я очень стремился достичь этой цели первым, я твердо верю в новые технологии, и в этом я хотел быть примером для подражания для многих других».

Как выглядит ваш остров?

«Я пока не могу раскрыть подробности, но очевидно, что там будет и стадион».

Что рассказали вам ваши одноклубники?

«Они не были удивлены, наоборот: многие из них теперь хотят участвовать. У нас уже был подобный опыт с Неймаром и Паредесом, например, покупка Скучающей обезьяны (коллекция NFT)».

Как вы подошли к технологии блокчейн?

«Меня это заинтриговало, когда мне рассказали об этом, затем я встретил Тибо из Exclusible и почувствовал желание инвестировать в этот проект. Мой друг Джан Лука Командини потворствовал моему энтузиазму и помог мне превратить мою идею в реальный бизнес».

Как вы думаете, через сколько лет будет сыгран первый матч на метавселенной?

«Намного раньше, чем вы можете себе представить, я думаю, в 2022 году мы добьемся успеха».