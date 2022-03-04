«Авангард» дважды забил в меньшинстве за 13 минут – и прибил этим казанцев! «Ак Барс» горит 0-2 в серии

Во дела!

«Хороший хоккей, в принципе мы знаем, как играет «Авангард», – говорил после первого матча нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. – Два года они точно играют одинаково, ничего принципиально нового нет».

Парадокс в том, что при всех своих знаниях казанцы проиграли в первом матче – хоть и в овертайме. А на второй, кажется, знаний вообще не хватило – или кто-то из хоккеистов прогуливал уроки по игре в неравных составах.

В первом периоде второго матча «Ак Барс» и «Авангард» закатили знатную вечеринку – 2:2! Голы полетели с первой же минуты – не так часто подобное увидишь в плей-офф. Казанцы дважды отыгрывались – и казалось, вот-вот ухватятся за свой хоккей и полетят.

Второй период почти сразу дал шанс «Ак Барсу» поиграть в большинстве – Дедунов удалился за подножку. Вместо этого казанцы пропустили – 2:3.

Через 10 минут еще одна возможность разыграть 5х4 – Грубец так старался помочь партнерам, что выбросил шайбу за пределы площадки. «Ак Барс» снова творит что-то странное – 2:4.

Ниже – оба гола «Авангарда» одним видео:

• Шарипзянов первый на шайбе у борта – в борьбе выбрасывает ее из зоны по борту, на синей линии ее подбирает Найт и переводит ускоряющемуся Телегину. Выход один-на-один – бросок под штангу;

• «Авангард» не дает зайти в зону, защитник казанцев Стивен Кэмпфер (он, кстати, за Телегиным не успел) решил, что сможет уйти от прессингующего его Кирилла Семенова, но ошибся. Семенов выбивает шайбу – и отдает ее одиноко стоящему Дедунову. Бросок в касание.

Эти две шайбы настолько выбили казанцев из колеи, что даже после перерыва с наверняка вдохновленной речью Квартальнова (вы же смотрите сериал «Ак Барса»?) они не смогли прийти в себя – на льду были бледные тени, да еще и практически без бросков.

Вернее, они все же были – целых 8 в створ (мощно, с учетом, что горели в два гола), но опасных ровно 0. «Авангард» на таком спокойствии провел третий период, что можно было даже подумать, что переигрывает соперника на классе.

«Не сказать, что мы бросили играть, – объяснял после матча Кирилл Петров. – Мы пытались, но у нас все из рук валилось, это разные вещи. Может быть, мы неправильно сгоряча пытались делать какие-то не те движения, шайба не задерживалась, вылетала. Мы просто не могли ничего сделать, в третьем периоде было без шансов».

«Эти два ключевых гола [в меньшинстве]... Я считаю, проиграли из-за этого матч», – признал Дмитрий Квартальнов.

С одной стороны даже сейчас ничего страшного не произошло – год назад «Ак Барс» уже горел 0-2 в серии с «Авангардом», но спокойно вернулся в игру. Правда, закончилось все тогда не в пользу Казани.

1-й раунд

Счет в серии – 0-2