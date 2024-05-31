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Внимательно следили за сезоном «Рубина»? Сейчас проверим!

260

Отличите правду от выдумки?

Вот и закончился сезон-2023/24. Давайте проверим, как внимательно вы следили за «Рубином». С нас девять вопросов, с вам – девять правильных ответов. Удачи!

logoЮрий Дюпин
logoМирлинд Даку
logoспортивные тесты
logoРубин
logoпремьер-лига Россия
logoРашид Рахимов
ФК Рубин
ФК Рубин
Блог
Официальный блог казанского «Рубина»
1 комментарий
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в 5 вопросе у вас кнопки перепутаны по значению, нажимаешь на верный ответ, а пишет "нет", но подтверждает его верность.
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