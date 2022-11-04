MVP тура в РПЛ: Сычевой был 5 раз, игроки «Зенита» вечно с наградой, у Сафонова призов, как у всего «Локомотива»

Фотографии с призом как отдельный вид искусства.

Вы точно знаете, что в конце каждой игры РПЛ эксперты «Матч Премьер» выбирают лучшего игрока матча. Футболисты еще смешно фотографируются с наградой, но об этом позже. Мы собрали всех обладателей приза за первый круг!

• Матвей Лукин в 15-м туре сыграл первый матч за ЦСКА – и сразу стал MVP. «Я думаю, это просто лучший день в моей жизни. Благодарен команде, это награда всех игроков, мы бились как тигры. Я благодарен и готов заплакать», – признался Лукин после игры. Вот это дебют!

• Самая длинная серия у Сычевого – его признавали лучшим четыре (!) тура подряд. У форварда «Оренбурга» больше всего статуэток после 15 туров – пять.

• Самый молодой MVP матча – 18-летний Пиняев. Он трижды получал награду в первом круге.

• Самый возрастной – 37-летний Кристиан Нобоа. За первый круг уже забил 10 – больше, чем за весь прошлый сезон.

По клубам – все почти как в турнирной таблице.

• Сергей Божин из «Факела» и Лечи Садулаев из «Ахмата» – единственные, кто стал лучшим в матче против «Зенита».

• Из неожиданностей – «Оренбург» (спасибо Сычевому!) аж с 9 наградами и «Динамо» всего с 6 статуэтками за целый круг.

• 34-летний Смольников уже трижды становился лучшим, поэтому «Торпедо» не в самом низу. На опыте!

• А вот у «Локо» с «Химками» совсем все печально – всего шесть наград на двоих за 15 матчей.

• Полузащитники почти каждый второй матч становятся лучшими.

• У киперов лучшими были Сафонов и Шелия – они по 3 раза забирали статуэтку.

• У нападающих, помимо Сычевого, выделялся и Квинси Промес (4 награды). У Комличенко с Глушенковым по 3 приза.

Почти треть игроков получали приз, но результативно не влияли на матч (Ломаев отбил пенальти в 5-м туре, а Садулаев заработал на себе красную карточку – это считаем за существенный вклад).

Попадал ли лучший игрок матча в сборную тура?

• Здесь идеальное равенство: половина лучших игроков матчей попадают в сборную тура.

• В сборную тура чаще всего попадали Вендел, Сафонов, Промес и Роберто Фернандес – по пять раз.

• Лучший результат был в 11-м туре: тогда почти все MVP матча были в символической сборной – только Промес не вошел (хотя забил и отдал голевую против «Пари НН»). Правда, в последнем туре туда попали только трое: Денисов, Лукин и Кузяев.

То, с каким выражением лица игроки получают награды, отдельный вид искусства. Два года назад мы даже делали большую подборку с доказательствами, что самая грустная награда MVP матча – именно в РПЛ.

За первый круг тоже накопилось немало разочарованных игроков матча – даже после побед!

Вот, к примеру, Комличенко. Он забил «Ахмату», его команда выиграла, но настроение от этого не поднялось.

Безэмоциональный Гиорги Шелия после матча с «Локомотивом» («Ахмат» выиграл 2:1).

Сычевой забил «Сочи» и выиграл 4:1, но явно остался чем-то недоволен.

Александр Соболев отдал две голевые в Екатеринбурге (а «Спартак» выиграл 2:0), но получал награду лучшего игрока без настроения.

Опустошенный взгляд Евгения Морозова после ничьи с «Химками».

Но в этом сезоне не только грустят. Есть и те, кто получает награду с улыбкой на лице.

Вот сияющий от счастья Малком – он забил, а «Зенит» выиграл важный матч с ЦСКА.

Мозес спас ничью для «Спартака» в Грозном – есть повод для радости!

Дубль и победа 3:1 – идеальный матч для Джимми Марина из «Оренбурга». Тоже ставим лайк!

Радуются не только легионеры. Газинский забил, «Урал» сыграл вничью – это не помешало Юрию улыбнуться.

Сафонов сделал пару суперсэйвов, а «Краснодар» победил «Урал» – Матвей доволен.

Каких изменений ждем во втором круге?

Фото: https://premierliga.ru/