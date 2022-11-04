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MVP тура в РПЛ: Сычевой был 5 раз, игроки «Зенита» вечно с наградой, у Сафонова призов, как у всего «Локомотива»

Лечи Садулаев Лечи Садулаев
Юрий Газинский Юрий Газинский
Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль
Игорь Смольников Игорь Смольников
Малком Малком
Александр Соболев Александр Соболев
Джимми Марин
Николай Комличенко Николай Комличенко
Кристиан Нобоа Кристиан Нобоа
Матвей Лукин Матвей Лукин
Сергей Пиняев Сергей Пиняев
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Квинси Промес Квинси Промес
Владимир Сычевой Владимир Сычевой
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Фотографии с призом как отдельный вид искусства.

Вы точно знаете, что в конце каждой игры РПЛ эксперты «Матч Премьер» выбирают лучшего игрока матча. Футболисты еще смешно фотографируются с наградой, но об этом позже. Мы собрали всех обладателей приза за первый круг!

• Матвей Лукин в 15-м туре сыграл первый матч за ЦСКА – и сразу стал MVP. «Я думаю, это просто лучший день в моей жизни. Благодарен команде, это награда всех игроков, мы бились как тигры. Я благодарен и готов заплакать», – признался Лукин после игры. Вот это дебют!

• Самая длинная серия у Сычевого – его признавали лучшим четыре (!) тура подряд. У форварда «Оренбурга» больше всего статуэток после 15 туров – пять.

• Самый молодой MVP матча – 18-летний Пиняев. Он трижды получал награду в первом круге.

• Самый возрастной – 37-летний Кристиан Нобоа. За первый круг уже забил 10 – больше, чем за весь прошлый сезон.

По клубам – все почти как в турнирной таблице.

• Сергей Божин из «Факела» и Лечи Садулаев из «Ахмата» – единственные, кто стал лучшим в матче против «Зенита».

• Из неожиданностей – «Оренбург» (спасибо Сычевому!) аж с 9 наградами и «Динамо» всего с 6 статуэтками за целый круг.

• 34-летний Смольников уже трижды становился лучшим, поэтому «Торпедо» не в самом низу. На опыте!

• А вот у «Локо» с «Химками» совсем все печально – всего шесть наград на двоих за 15 матчей.

• Полузащитники почти каждый второй матч становятся лучшими.

• У киперов лучшими были Сафонов и Шелия – они по 3 раза забирали статуэтку.

• У нападающих, помимо Сычевого, выделялся и Квинси Промес (4 награды). У Комличенко с Глушенковым по 3 приза.

Почти треть игроков получали приз, но результативно не влияли на матч (Ломаев отбил пенальти в 5-м туре, а Садулаев заработал на себе красную карточку – это считаем за существенный вклад).

Попадал ли лучший игрок матча в сборную тура?

• Здесь идеальное равенство: половина лучших игроков матчей попадают в сборную тура. 

• В сборную тура чаще всего попадали Вендел, Сафонов, Промес и Роберто Фернандес – по пять раз.

• Лучший результат был в 11-м туре: тогда почти все MVP матча были в символической сборной – только Промес не вошел (хотя забил и отдал голевую против «Пари НН»). Правда, в последнем туре туда попали только трое: Денисов, Лукин и Кузяев.

То, с каким выражением лица игроки получают награды, отдельный вид искусства. Два года назад мы даже делали большую подборку с доказательствами, что самая грустная награда MVP матча – именно в РПЛ.

За первый круг тоже накопилось немало разочарованных игроков матча – даже после побед!

Вот, к примеру, Комличенко. Он забил «Ахмату», его команда выиграла, но настроение от этого не поднялось.

Безэмоциональный Гиорги Шелия после матча с «Локомотивом» («Ахмат» выиграл 2:1).

Сычевой забил «Сочи» и выиграл 4:1, но явно остался чем-то недоволен.

Александр Соболев отдал две голевые в Екатеринбурге (а «Спартак» выиграл 2:0), но получал награду лучшего игрока без настроения.

Опустошенный взгляд Евгения Морозова после ничьи с «Химками».

Но в этом сезоне не только грустят. Есть и те, кто получает награду с улыбкой на лице.

Вот сияющий от счастья Малком – он забил, а «Зенит» выиграл важный матч с ЦСКА.

Мозес спас ничью для «Спартака» в Грозном – есть повод для радости!

Дубль и победа 3:1 – идеальный матч для Джимми Марина из «Оренбурга». Тоже ставим лайк!

Радуются не только легионеры. Газинский забил, «Урал» сыграл вничью – это не помешало Юрию улыбнуться.

Сафонов сделал пару суперсэйвов, а «Краснодар» победил «Урал» – Матвей доволен.

Каких изменений ждем во втором круге?

Фото: https://premierliga.ru/

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