Матч легенд перед Суперкубком: на «Петровском» сыграют Аршавин, Тихонов и Титов, будет ретро-форма, комментируют Гусев и Орлов

Ностальгический разогрев.

Суперкубок в Санкт-Петербурге начнется еще в пятницу: на «Петровском» пройдет ретро-матч между легендами «Зенита» и «Спартака». Для команд подготовили ретро-форму с эмблемами из 2000-х, перед игрой выступят «Акула», Боярский и группа Reflex, а ведущими будут Геннадий Орлов и Виктор Гусев.

Составы – максимально легендарные.

За «Спартак» выйдут Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин и Дмитрий Комбаров.

А за «Зенит» сыграют Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

• За легенд сыграет Тарасов, который провел всего 16 матчей за «Зенит», но работает в структуре клуба (тренер команды U-15);

• Радченко тоже работает в академии клуба, хотя за «Спартак» сыграл больше матчей, чем за «Зенит»;

• Организаторы связывались с Петржелой и Йиранеком, но они отказались из-за обстановки в мире.

А Александра Мостового не позвали ни играть, ни тренировать. Он не оставил это без внимания: «Был «приятно» удивлен, когда вчера увидел состав участников товарищеского матча «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой Суперкубка между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

Посмотрев состав, в принципе, ничему не удивился, только расстроился, что, за исключением 2-3 фамилий, честно говоря, состав «Спартака» немножко слабоват .

Ну что сделать? Такая реальность нашей сегодняшней спартаковской жизни. Ясно, что это будет типа матч-шоу с ветеранами, ясно, что никто не будет уступать.

Жалко, что историю «Спартака» в СССР многие, наверное, уже не помнят, да и подзабыли, за исключением Валерки Шмарова, который становился чемпионом Советского Союза. Немного есть двукратных чемпионов Советского Союза с множеством забитых мячей, красивых голов, со множеством побед.

Еще раз говорю, что не удивлен, что наши фамилии туда не включены. Ну да ладно, что делать, мы к этому привыкли. Те люди, которые там несколько раз побывали в «Спартаке», пускай играют ».

Все готовы к зарубе, но у «Зенита» моложе состав. Павлюченко говорит, что надрал бы зад Питеру, но у него свои планы

«С удовольствием бы сыграл против «Зенита» и надрал бы всем им зад, но, к сожалению, не смогу быть на этом мероприятии , – рассказал Павлюченко. – Меня приглашали, но у меня свой график, никак не получится принять участие. Игры между этими командами всегда носили принципиальный характер, думаю, что матч легенд не станет исключением. Все захотят победить, будет битва. Надеюсь, все закончится без драк».

Эдуард Мор считает, что у «Зенита» есть преимущество – все из-за среднего возраста игроков:

«Этот матч сильно отличается от ветеранских и товарищеских. Будет самая настоящая заруба, тем более перед Суперкубком. Не будет никакой договорной ничьей.

«Зенит» в более выигрышном положении. Я так смотрю: средний возраст – на 10-15 лет моложе, а в товарищеских матчах значение имеет возраст и здоровье.

Если в обычном футболе на поле выходят только здоровые и готовые футболисты, и там имеет значение тактика и мастерство, то в ветеранских играх выигрывает тот, кто более здоров и кто моложе. Если есть проблемы с коленями или со спиной, то как бы хорошо ты ни играл, бежать ты не можешь и ничего не сделаешь даже с худшим футболистом, но здоровым.

Преимущество на стороне «Зенита» – собраны те, кто закончил карьеру недавно или находятся в хорошей спортивной форме».

«Понятно, что на поле друзей нет, – считает Алексей Игонин. – Но мы очень часто встречаемся на турнирах. У нас настолько плотное общение до и после матчей, что тут тяжело определить, кто соперник, а кто нет. Хорошо, что на поле мы будем в разных футболках. Все будет намного проще.

В любом случае мы все общаемся как друзья, много общих тем. Матч будет очень близок к боевым условиям. Нас в свое время учили, что на поле друзей нет. Такая установка есть, но сразу после финального свистка мы сядем и обсудим».

Андрей Аршавин тоже настроен серьезно:

«Я буду играть в футбол, и больше ничего. Посмотрим, что будет. Все будет зависеть от состава. Если состав будет оптимальный, будет здорово. Если нет – будет не так интересно зрителям. Сейчас фамилии не важны. Важно, кто в какой форме находится».

«Это большая честь для меня и определенный аванс, – говорит Никита Баженов. – В моем понимании мне далеко до таких легендарных ветеранов, но спасибо за доверие. Физики добавлю, с техникой и тактикой будет сложнее, конечно.

В каждой команде много достойных игроков, которых не включили. Может, кто-то не смог по состоянию здоровья или кто-то физически не может, как, например, Владислав Радимов, который на сборах – я бы с удовольствием на него посмотрел.

Будет ли матч принципиальным? Все равно мы спортсмены, люди, которые хотят побеждать в любой игре, неважно, футбол ли это. Так или иначе, заруба будет, мне кажется.

Буду ли говорить, чтобы Быстров второй тайм сыграл за «Спартак»? Я это предлагал, буду «душить» до конца, чтобы сыграл за нас. Но понимаю, что на данный момент это невозможно. Он сам сказал, что будет играть за «Зенит». Прогноз? Лучше без них. Для меня это очень важная игра».

На матче ожидают около 10 тысяч болельщиков, а прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». Начало сегодня – в 18:00. Не пропустите ностальгию.

Фото: Gettyimages.ru/Vladimir Rys/Bongarts, Dima Korotayev/Epsilon; РИА Новости/Владимир Родионов; fc-zenit.ru