«Он может быть в десятке лучших, но не для меня». Видаль не согласен, что один игрок «Реала» претендует на «ЗМ»

Во время недавней беседы с YouTube-стримером Davoo Xeneize бывшего полузащитника «Барселоны» и сборной Чили Артуро Видаля спросили, как он оценивает шансы Винисиуса Жуниора на получение «Золотого мяча» в этом году.

«Он может быть в десятке лучших, но не для меня, ему многого не хватает. С другой стороны, Джуд Беллингем может выиграть его. Мне нравится этот парень — он забивает, он принимает мяч, он делает все это. Я вижу в нем себя.

Для «Мадрида» он был лучшим. Но он должен хорошо сыграть на Евро. В противном случае, [если Аргентина выиграет Копа Америка] Месси может побороться», — сказал Видаль.

Винисиус Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов, а также сделал 35 голевых действий в 39 матчах за «Реал», включая решающий гол в финале Лиги чемпионов.