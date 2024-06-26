«Мадрид» становится все менее испанским

Уход Начо и Хоселу, а также арендованного Кепы Аррисабалаги оставляет «Реал Мадрид» с дефицитом испанцев в составе.

Если до конца лета никаких изменений в клубе не случится, то у «Мадрида» в раздевалке останется только семь испанских игроков, трое из которых Латаса, Вальехо и Рафа Марин, возвращаются из аренды и имеют все шансы покинуть команду летом.

Карло Анчелотти сможет рассчитывать только на Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса, которым нужно продлить контракты, Дани Себальоса и Франа Гарсию. «Реал Мадрид» также представляет Браим Диас, но у него двойное гражданство – он выступает за сборную Марокко.

Если говорить о национальной испанской команде, то сейчас за нее играют Начо, Хоселу и Карвахаль. После ухода первых двоих, «Реал Мадрид» в составе Фурии Рохи будет представлять только Карва.