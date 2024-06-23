😦 Начо покинул «Реал» и уехал в Саудовскую Аравию. Вы хоть знаете такой клуб?
Фабрицио Романо подтвердил уход Начо из мадридского «Реала».
Сомнений в отъезде легенды «Мадрида» не было уже давно, но стоял вопрос - Куда?
Маршрут испанского защитника оказался неожиданным. Помимо того, что он выбрал Саудовскую Аравию, Начо заключил сделку с не самым известным в Европе местным клубом - «Аль-Кадисия».
34-летний игрок уже прошел медицинское обследование в своем новом клубе. Он подписал двухлетний контракт с саудовской командой.
Ожидается, что «Реал Мадрид» заменит Начо на защитника «Лилля» Лени Йоро. Трансфер может состояться уже этим летом.