😦 Начо покинул «Реал» и уехал в Саудовскую Аравию. Вы хоть знаете такой клуб?

Фабрицио Романо подтвердил уход Начо из мадридского «Реала».

Сомнений в отъезде легенды «Мадрида» не было уже давно, но стоял вопрос - Куда?

Маршрут испанского защитника оказался неожиданным. Помимо того, что он выбрал Саудовскую Аравию, Начо заключил сделку с не самым известным в Европе местным клубом - «Аль-Кадисия».

34-летний игрок уже прошел медицинское обследование в своем новом клубе. Он подписал двухлетний контракт с саудовской командой.

Ожидается, что «Реал Мадрид» заменит Начо на защитника «Лилля» Лени Йоро. Трансфер может состояться уже этим летом.