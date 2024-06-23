Начо и Кроос уходят – «Реалу» нужно выбрать еще двух капитанов. Вот лучшие варианты
Начо Фернандес, Лука Модрич, Дани Карвахаль, Тони Кроос – такова была иерархия капитанов «Реала» в сезоне-2023/24.
Начо и Кроос покидают клуб этим летом, «Мадриду» придется выбрать еще двоих на их место.
Лукас Васкес и Феде Вальверде – наиболее вероятные варианты, которые получат право на повязку. Таким образом, четверка лидеров раздевалки будет выглядеть следующим образом:
1. Лука Модрич
2. Дани Карвахаль
3. Лукас Васкес
4. Феде Вальверде
Хотя уругваец далеко не ветеран – ему всего 25 лет, – он явно подходит на роль капитана.
Но это ещё ладно. Модрич, скорее всего, играет последний сезон, вполне могут в скором времени уйти и Карвахаль с Лукасом. И тогда вице-капитанами будут уже, внезапно, Винисиус и Куртуа. Во время летит-то.
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