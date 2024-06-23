Начо и Кроос уходят – «Реалу» нужно выбрать еще двух капитанов. Вот лучшие варианты

Начо Фернандес, Лука Модрич, Дани Карвахаль, Тони Кроос – такова была иерархия капитанов «Реала» в сезоне-2023/24.

Начо и Кроос покидают клуб этим летом, «Мадриду» придется выбрать еще двоих на их место.

Лукас Васкес и Феде Вальверде – наиболее вероятные варианты, которые получат право на повязку. Таким образом, четверка лидеров раздевалки будет выглядеть следующим образом:

1. Лука Модрич

2. Дани Карвахаль

3. Лукас Васкес

4. Феде Вальверде

Хотя уругваец далеко не ветеран – ему всего 25 лет, – он явно подходит на роль капитана.