Пепе и Роналду встретили перед матчем с Турцией старого знакомого. В «Мадриде» он стал чемпионом Ла Лиги

Перед матчем Евро-2024 между сборными Турции и Португалии легенды «Мадрида» Пепе и Криштиану Роналду встретили Хамита Алтынтопа.

Мало кто помнит, но бывший полузащитник вместе с португальцами когда-то играл за мадридский «Реал». В сезоне-2011/12 Хамит провел всего пять матчей за «бланкос», но покинул «Бернабеу» с победой в Ла Лиге.

41-летний Алтынтоп уже давно завершил карьеру и теперь работает в федерации футбола Турции.

Тем временем Пепе, которому также 41 год, и Криштиану, который всего на два года младше, продолжают активно играть в футбол.