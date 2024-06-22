«В 24 года я записал в дневнике, что мне пора бросить футбол»: пронзительная история Данило о борьбе с депрессией в «Мадриде»

Данило в статусе капитана сборной Бразилии отправился в США бороться за победу на Копа Америка. Защитник написал открытое письмо бразильцам.

В тексте футболист рассказал, что столкнулся с депрессией, когда перебрался в «Мадрид»:

«Послушайте, я человек. Я не всегда был в лучшей форме. Если быть еще более честным с вами, то во время моего первого сезона в «Реале» я впал в депрессию. Я был потерян, чувствовал себя бесполезным. На поле я не мог сделать пас на пять метров. Вне поля я как будто не мог даже пошевелиться.

Моя страсть к футболу исчезла, и я не видел выхода. Я хотел вернуться к себе домой в Бразилию и никогда больше не играть в футбол.

Я не видел себя Байаниньо, сыном Байано (так называют моего отца). Я видел себя Данило, «трансфером за 31 миллион евро» – самым дорогим защитником, которого «Мадрид» когда-либо покупал на тот момент».

«Когда мы играли против «Алавеса» через несколько месяцев после старта сезона, Тео Эрнандес отобрал у меня мяч и отдал пас на Дейверсона, который забил. Мы все равно победили со счетом 4:1, но это была ошибка, которую нельзя допускать в «Реале». Я никогда не забуду, как вернулся домой в ту ночь и не смог уснуть.

Я записал в своем дневнике: «Думаю, пришло время бросить футбол». Мне было 24 года.

Какая часть меня на самом деле испытывала давление? Тот парень, который стал открытием в качестве правого защитника в «Порту»? Или парень из Бикаса, который неожиданно подписал контракт с самой большой командой в мире? Ответ был очевиден. Внутри ты всегда будешь мальчиком.

Я никому не рассказывал о своих чувствах. Каземиро пытался мне помочь, но я душил в себе чувства. Проблема становилась все больше, после нескольких месяцев страданий я обратился к психологу, и он действительно спас мою карьеру. Самый важный урок, который он мне преподал, состоял в том, чтобы снова взглянуть на игру глазами ребенка.

Когда ты играешь в футбол в детстве, ты никогда не думаешь слишком много, верно? Твое тело и разум работают синхронно. По сути, тебе все равно, совершаешь ли ты ошибки. Ты просто играешь. Внезапно я перестал видеть себя Данило, «трансфером за 31 миллион евро».

Я начал видеть себя Данило из Бикаса – парнем, который всегда запирал шкафчик в «Америка Минейро», потому что хранил там рулон туалетной бумаги, как будто она была «золотой». Каждое воскресенье мы с пятью друзьями выручали по 1 реалу, чтобы купить пиццу.

Я выпрашивал у своего друга 90 секунд на его телефонной карточке, чтобы я мог позвонить своей девушке. Торговался с парнем в интернет-кафе, чтобы переписываться с семьей, когда был далеко: «Эй, брат, я знаю, что час стоит 1 реал, но у меня в кармане всего 50 центов! Не мог бы ты дать мне полчаса, пожалуйста?» Мне приходилось спать в тренировочном центре с тараканами, пауками и скорпионами...

Мне пришлось вспомнить о своих корнях, вспомнить радость от игры в футбол. Игры не ради славы или денег, а ради удовольствия. В тот момент моя карьера была спасена», – добавил игрок.

Данило пробыл в «королевском клубе» два сезона. Он провел 56 матчей за «Мадрид» во всех турнирах, забил три гола и отдал девять ассистов.

После непростого времени в «Реале» защитник перебрался в «Ман Сити», а затем оказался в «Ювентусе». Сейчас Данило с капитанской повязкой играет за клуб и сборную.

Будьте внимательны к своему ментальному здоровью.