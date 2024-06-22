5 игроков «Реала» уже в плей-офф Евро. Сколько из 13 еще ждать?

Трудно поверить, но прошла уже целая неделя с начала Евро-2024. Более того, некоторые сборные уже вышли в плей-офф! Среди них пять игроков «Реала».

Вот список:

Тони Кроос, Антонио Рюдигер (оба — Германия)

Дани Карвахаль, Начо, Хоселу (все — Испания)

Килиан Мбаппе, Ферланд Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (Франция), Джуд Беллингем (Англия), Андрей Лунин (Украина), Арда Гюлер (Турция) и Лука Модрич (Хорватия) еще не обеспечили себе место в плей-офф.

Cколько из 13 игроков «Реала» попадут в нокаут-стадию?