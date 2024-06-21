Лунин не сыграл за родную сборную против Словакии. Вратарь «Мадрида» прокомментировал решение тренера

«Я прекрасно понимаю, почему оказался на скамейке запасных [в матче со Словакией]. В прошлой игре [против Румынии] была моя вина, мы здесь одна команда», − сказал после победы Украины над Словакией со счетом 2:1 журналистам Андрей Лунин.

Ожидалось, что вратарь «Мадрида» на Евро-2024 будет первым номером украинской сборной, но после нескольких ошибок в старте на второй матч его заменил голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин. Сегодня португальский легионер несколько раз выручил команду и оставил ее в игре.

Для Украины матч со Словакией можно было назвать решающим и это вторая игра подобного уровня, в которой Лунин не был помощником. Ранее Карло Анчелотти предпочел на финал ЛЧ Куртуа, а не украинца. Будем надеяться, что это не повредит его уверенности в себе.

25-летний футболист провел фантастический сезон в составе «Мадрида». Этим летом он может покинуть клуб, так как хочет играть регулярно.