«Неудачно сыграть на Евро». Забавное пожелание от Карвахаля для Мбаппе

Дани Карвахаль надеется, что его новый одноклубник, Килиан Мбаппе, не покажет свою лучшую форму на Евро: «Мбаппе – игрок мирового класса. Лучшие футболисты должны играть в лучшей команде. Желаю ему неудачно сыграть на Евро, а с августа стать лучшей версией себя!»

Дани рассказал и о своих нескромных целях: «Рассчитываю ли я на «Золотой мяч»? Нет, нет. Это слишком крупная история (смеется). А вот забить голов 15 на Евро было бы неплохо.

Моя цель попасть в 11 лучших игроков сезона на премии The Best. Ранее мне никогда не удавалось этого достичь, хотелось бы это исправить. Еще хочется стать самым титулованным игроком «Мадрида». Аппетит испанца растет стремительно. Как рассказал Хоселу , весь сезон Карвахаль мечтал стать игроком матча в ЛЧ. Ему удалось завоевать эту награду в финале турнира. Как думаете, сбудутся ли остальные желания Дани?