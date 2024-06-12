«Он постоянно ныл мне об этом»: Хоселу рассказал, какое желание Карвахаля сбылось в конце сезона

«Мадрид» закончил сезон победой в Ла Лиге и Лиге чемпионов. У некоторых футболистов «королевского клуба» есть возможность взять еще и международный трофей в составе своих сборных. Тони Кроос не скрывает , что мечтает закончить карьеру победой на Евро.

У Карвахаля желания скромнее. В минувшей кампании испанец очень хотел стать лучшим игроком матча Лиги чемпионов. Награда каждый раз обходила его стороной, на что Дани жаловался свояку – Хоселу.

Хоселу забавно рассказал о жалобах Карвахаля:

«Расскажу вам кое-что. Дани весь год ныл мне о том, что он так и не взял награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов. Я получил этот приз в матче против берлинского «Униона», и Дани сказал мне: «Вау, братан, эта награда такая красивая, а у меня ее нет».

Он был таким раздражающим, что я сказал ему: «Да получишь ты этот приз до конца сезона!» И посмотрите, что произошло, он получил награду в лучшем матче (смеется)».

Карвахаль был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов. Дани открыл счет в матче с дортмундской «Боруссией», вскоре Винисиус увеличил преимущество «сливочных».

Вот что с людьми делает желание получить симпатичную награду.