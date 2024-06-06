📹Во время празднования победы в ЛЧ Винисиус и Рюдигер начали целовать ноги Кроосу. Что!?🤯

После финала Лиги чемпионов прошла практически неделя, однако несмотря на такой срок в интернете все еще появляются видео, которые не опубликовали ранее.

Кто-то из журналистов, находящихся на поле «Уэмбли», заснял довольно необычное поведение двух игроков «Мадрида» − Винисиуса Жуниора и Антонио Рюдигера. Причем инициатором такого поступка стал бразилец.

На камеру попало, как Тони Кроос, проведший последний матч за «королевский клуб», залез на рекламный щит. Немец бурно праздновал только что завоеванную победу, когда находящийся рядом Винисиус внезапно начал целовать ему ногу. После этого он предложил присоединиться к нему Рюдигеру.

Хватит слов, вы можете увидеть все произошедшее сами.

До последнего считалось, что Тони Кроос продлит контракт с «Мадридом» на сезон, но сам игрок посчитал, что с него хватит. Хавбек отправится со сборной Германии на Евро-2024, после которого официально распрощается с футболом.