С кем игроки «Реала» фотографировались после финала ЛЧ? Это еще одна легенда клуба, который уйдет летом

После победы в финале Лиги чемпионов игроки «Реала» активно фотографировались с одним господином в костюме. Если вы не узнали кто это, сейчас подскажем.

Это легендарный защитник «Мадрида» Мигель Порлан Ногуэра, также известный как Чендо. Выпускник академии, провел в общей сложности 21 год в «сливочной» футболке, повесил бутсы на «Бернабеу» и сейчас работает в клубе в роли делегата.

Теперь, после почти полувекового пребывания в клубе, он решил покинуть пост и по-настоящему насладиться пенсией – так что не только Тони Кроос покинет «Мадрид» этим летом.