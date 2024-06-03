«Один вопрос для вас, мадридисты». Кроос на чемпионском параде показал фанатам, кому отдаст свой номер

Похоже,Федерико Вальверде унаследовал майку № 8 в мадридском «Реале».

Тони Кроос объявил о своем решении во время празднования победы в Лиге чемпионов у фонтана «Сибелес»:

«Один вопрос для вас, мадридисты. Сейчас моя футболка с восьмым номером вакантна на следующий сезон. Есть ли у вас идеи [кто должен ее взять]? Потому что у меня есть.

Для меня большая радость отдать футболку вот этому парню [показывает на Феде]».

С первого взгляда на Феде становится ясно – для него это сбывшаяся мечта!