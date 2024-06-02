🎥 У Рюдигера в «Мадриде» появилось новое прозвище! Тони оно отлично подходит

На следующий день после победы в Лиге чемпионов «королевский клуб» отмечал завоевание трофея в Мадриде.

Когда футболисты произносили речь перед собравшимися на площади фанатами, Рюдигер раскрыл свое новое прозвище. В команде немца называют El Loco – на русский можно перевести как безумец, псих или сумасшедший.

Кроос, который провел свой последний матч за «королевский клуб», долго говорил о своей любви к «Реалу». Когда полузащитник закончил держать слово, он решил передать микрофон соотечественнику – Рюдигеру: «El Loco! Иди сюда, El Loco!»

Наконец, Антонио заполучил микрофон и обратился к толпе: «Безумцу очень скучно... Шучу! Я здесь! Безумец! Всем большое спасибо!»

Свое прозвище Рюдигер оправдывает на сто процентов. Кажется, толика безумия присутствует в каждом действии немца.

Когда после победы над «Боруссией» Начо исполнял красивую традицию испанских капитанов «Реала», El Matador, Тони, видимо, решил примерить на себя роль быка. Трудно понять, что он вообще изображает.

После совместного фото с Модричем, Рюдигер решил зафиксировать, что Лука взял ЛЧ шесть раз. Шесть! Чтобы закрепить сказанное, немец поднял полузащитника на руки.

Крооса Рюдигер тоже потаскал на руках. И правильно, легенду нужно провожать со всеми почестями.

Своей фирменной пробежкой немец подгонял одноклубников к фанатам «Мадрида».

Ну и само фото с «ушастиком» у Тони получилось в стиле Чеширского Кота.

И все это – лишь один прекрасный вечер!

Кстати, своим главным неспортивным талантом Антонио считает умение развлекать детей: «Я превосходно развлекаю своих детей, прямо как настоящий клоун! Моя главная цель – видеть их счастливые лица дома. Пожалуй, это моя лучшая черта».

Антонио заслужил свое прозвище, как считаете?