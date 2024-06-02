«Он недавно увлекся футболом». Сын Бэйла не верит, что его отец был хорош

Шесть лет назад экс-игрок «Мадрида» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл забил один из самых великих голов в истории Лиги чемпионов − в финале против «Ливерпуля».

Перед последним для «сливочных» матчем сезона на «Уэмбли» в эфире TNT Sports валлиец рассказал о том мяче. В тот момент он стоял рядом с Жозе Моуринью, а гол повторяли для телевизионной аудитории.

«На самом деле, я не видел его уже давно. Мой сын недавно увлекся футболом, и он до сих пор не верит, что я был хорош».

Возможно, в отдельные периоды своей карьеры он был одним из лучших игроков мира, но, судя по приведенному выше комментарию, не все убеждены в достижениях валлийца.

Сын Бэйла, Аксель, появился на свет, когда его отец в сентябре 2020 года присоединился к «Тоттенхэму» на правах годичной аренды.