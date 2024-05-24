Кроос рассказал о забавной беседе с Раулем. Испанец нашел лишь один плюс в решении Тони завершить карьеру

Тони Кроос решил завершить карьеру после чемпионата Европы. Последней игрой полузащитника на «Бернабеу» станет встреча с «Бетисом» в заключительном туре Ла Лиги. Матч состоится уже 25 мая.

А пока немец наслаждается последними деньками на базе «королевского клуба».

В подкасте, который Тони ведет со своим братом, полузащитник рассказал о недавней беседе с Раулем:

«Вчера, когда я вышел с тренировки, на улице был Рауль. Сперва он сказал мне, что мое решение [завершить карьеру] ему не понравилось. Но он сказал, что нашел в этом кое-что позитивное: теперь я точно смогу сыграть с ним в матче легенд. Он сказал, что я должен быть там.

Я и Зизу играем позади него, Фигу справа, Роберто Карлос сзади. Это может быть забавно. Посмотрим, получу ли я приглашение».

В подкасте Кроос признался, что из-за близких отношений с Модричем, Васкесом и Вальверде он посчитал правильным лично объяснить им свое решение.

Тони также поделился своими чувствами относительно скорого завершения карьеры:

«Сейчас мне грустно. Ведь то, что определяло меня, доставляло столько удовольствия и оставляло столько положительных воспоминаний, подходит к концу».

В последний раз Кроос выйдет на поле в футболке «Мадрида» 1 июня, когда «королевский клуб» поборется с дортмундской «Боруссией» за победу в Лиге чемпионов. Финал главного клубного турнира Европы пройдет на «Уэмбли».

Ожидали, что Тони попрощается с футболом уже этим летом?