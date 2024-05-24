«И все получилось». Рюдигер поделился, что сказал Анчелотти перед решающим пенальти против «Сити»

Антонио Рюдигер был признан лучшим игроком месяца в составе мадридского «Реала».

Получая награду, Рюдигер воспользовался возможностью рассказать о своем лучшем моменте сезона – серии пенальти против «Манчестер Сити» на «Этихаде».

«Если бы мне нужно было выбрать один момент в сезоне, то это был бы пенальти, который я забил в ворота «Манчестер Сити» и который обеспечил нам четвертьфинал.

Перед ударом я сказал Анчелотти, чтобы он верил в меня, и все получилось», – сказал Рюдигер.

Рюдигер далеко не главный пенальтист «Реала», но в тот вечер пробил уверенно.