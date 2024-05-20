Рами о Мбаппе в «Реале»: «Он приходит в команду, полную эго и требований»

Бывшего игрока сборной Франции Адиля Рами попросили прокомментировать переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид». Француз высказался со скепсисом:

«Ему придется адаптироваться. Он переходит в команду, где много эго и много требований. Для него все будет в новинку, но я думаю, что переезд в Мадрид станет отличным шагом в карьере», – сказал Рами в интервью Telefoot.

Именно эго француза беспокоит болельщиков «Мадрида». В «ПСЖ» к игроку относились как к королевской особе. Кроме того, были инсайды, что президент Франции Эммануэль Макрон лично просил Мбаппе остаться в «Париже». Дважды.

Хотя сейчас раздевалка «Реала» похожа на дружную семью, сроки адаптации Мбаппе невозможно прогнозировать.